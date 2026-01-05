Iosno Mindfulness al Tetaro Troisi

Iosno Mindfulness al Teatro Troisi offre un’occasione unica per dedicarsi a momenti di riflessione e benessere. Durante questa serata, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso di meditazione e consapevolezza, guidato da esperti del settore. Un appuntamento pensato per chi desidera trovare un equilibrio interiore e vivere un’esperienza di calma e attenzione nel contesto di un evento culturale.

Preparati a immergerti in un'esperienza straordinaria! In questo evento esclusivo, il pubblico è invitato a partecipare a una serata di profonda introspezione e meditazione, guidata da IOSNO. Non sarai un semplice spettatore, ma un protagonista attivo del tuo viaggio interiore.

Alessio Balza di IOSNO, la mindfulness in un spettacolo al teatro - La pratica della mindfulness sta guadagnando sempre più terreno, non solo come strumento di benessere personale, ma anche come fenomeno culturale e sociale.

Mindfulness per la prima volta a teatro. Un viaggio formativo e sensoriale con Alessio Balza e IOSNO. - Napoli si trasforma nel tempio della mindfulness e si prepara ad accogliere un'esperienza innovativa che fonde teatro e mindfulness in un'unica, coinvolgente dimensione.

