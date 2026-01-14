Herbert Ballerina al Teatro Ambasciatori
Il 17 gennaio 2026, alle ore 21.00, il Teatro Ambasciatori di Catania ospiterà lo spettacolo di Herbert Ballerina intitolato
Sabato 17 gennaio 2026, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al Teatro Ambasciatori di Catania con lo spettacolo di Herbert Ballerina dal titolo 'Come una catapulta'. Per l'acquisto dei biglietti è possibile cliccare sul seguente link. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Herbert Ballerina in Come una catapulta: risate assicurate al Teatro Ambasciatori.
Montecatini, Herbert Ballerina debutta a teatro con ‘Come una catapulta’ - Montecatini Terme, 17 ottobre 2025 – Con il suo stile dimesso e irresistibilmente autoironico, Herbert Ballerina – al secolo Luigi Luciano – porta in scena un mosaico di assurdità ordinarie e ... lanazione.it
Herbert Ballerina: l'arte della comicità nonsense al Celebrazioni - È il momento delle risate, l'attore comico Herbert Ballerina venerdì 21 a partire dalle 21, al Teatro Celebrazioni, presenta 'Come una catapulta'. ilrestodelcarlino.it
Herbert Ballerina debutta al Teatro Celebrazioni di Bologna - Conosciuto per i suoi interventi comici in televisione, al cinema e sul web, attualmente ospite fisso di Affari tuoi, Herbert Ballerina debutta il 21 novembre alle 21 al Teatro Celebrazioni di Bologna ... ansa.it
La spalla più simpatica della televisione italiana, secondo noi #AffariTuoi #HerbertBallerina #SerataInTv #fblifestyle facebook
