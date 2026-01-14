Herbert Ballerina al Teatro Ambasciatori

Da cataniatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 gennaio 2026, alle ore 21.00, il Teatro Ambasciatori di Catania ospiterà lo spettacolo di Herbert Ballerina intitolato

Sabato 17 gennaio 2026, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al Teatro Ambasciatori di Catania con lo spettacolo di Herbert Ballerina dal titolo 'Come una catapulta'. Per l'acquisto dei biglietti è possibile cliccare sul seguente link. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: "Come una catapulta", Herbert Ballerina al Teatro Brancaccio

Leggi anche: 'Come una catapulta', Herbert Ballerina arriva al Teatro Nuovo con uno show tutto da ridere

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Herbert Ballerina in Come una catapulta: risate assicurate al Teatro Ambasciatori.

Montecatini, Herbert Ballerina debutta a teatro con ‘Come una catapulta’ - Montecatini Terme, 17 ottobre 2025 – Con il suo stile dimesso e irresistibilmente autoironico, Herbert Ballerina – al secolo Luigi Luciano – porta in scena un mosaico di assurdità ordinarie e ... lanazione.it

Herbert Ballerina: l'arte della comicità nonsense al Celebrazioni - È il momento delle risate, l'attore comico Herbert Ballerina venerdì 21 a partire dalle 21, al Teatro Celebrazioni, presenta 'Come una catapulta'. ilrestodelcarlino.it

Herbert Ballerina debutta al Teatro Celebrazioni di Bologna - Conosciuto per i suoi interventi comici in televisione, al cinema e sul web, attualmente ospite fisso di Affari tuoi, Herbert Ballerina debutta il 21 novembre alle 21 al Teatro Celebrazioni di Bologna ... ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.