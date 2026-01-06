Oggi, 6 gennaio, la soap turca Io sono Farah non va in onda su Canale 5, sospesa per la festività dell’Epifania. La serie, molto seguita dai fan, riprenderà la sua programmazione nelle prossime settimane. Di seguito, le motivazioni della sospensione e le anticipazioni sul ritorno in TV.

Sorpresa amara nella calza della Befana per i tanti fans della serie tv turca Io sono Farah, che oggi, martedì 6 gennaio, non sarà trasmessa. Perché è stata cancellata dal palinsesto Mediaset, quando tornerà su Canale 5 e cosa vedremo nei nuovi episodi? Cambio palinsesto Mediaset: Io sono Farah sospesa per l’Epifania. Dopo il doppio appuntamento di ieri, quando la serie tv turca si è presentata sia in versione pomeridiana che nella fascia prime time, il serial pomeridiano incentrato sulle vicende di Farah non andrà in onda oggi, 6 gennaio. La variazione palinsesto Mediaset per l’Epifania cancella la dizi turca di Canale 5 dalla fascia pomeridiana. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Io sono Farah non in onda – oggi – 6 gennaio, la soap turca di Canale 5 sospesa per l’Epifania: i motivi e quando torna in TV (con anticipazioni)

Io sono Farah, le anticipazioni dal 5 al 9 gennaio 2026; Io sono Farah, le trame dal 5 al 9 gennaio; Io sono Farah, le anticipazioni delle puntate del 30 dicembre tra pomeriggio e prima serata; Qualcuno vuole rapire Farah, che subisce un'aggressione: le anticipazioni delle due puntate di oggi di Io sono Farah.

