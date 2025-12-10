Ponte sull' Arno chiuso il 12 dicembre | lavori propedeutici alla riapertura

Il Comune di Calcinaia ha annunciato la chiusura del ponte sull'Arno di via Giovanni XXIII il 12 dicembre, dalle 6 alle 22, per permettere lavori preparatori alla riapertura in doppio senso dell'infrastruttura. Questa misura temporanea è necessaria per garantire la sicurezza e il completamento degli interventi che riporteranno il ponte alla piena funzionalità.

Calcinaia, 10 dicembre 2025 - Il Comune di Calcinaia che domani, 12 dicembre dalle ore 6 alle ore 22 il ponte sull'Arno di via Giovanni XXIII sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni propedeutiche alla completa riapertura in doppio senso dell'infrastruttura che avverrà al completamento di questo intervento. Dopo le 22 sarà dunque ripristinata la normale circolazione sul ponte. Il Comune ricorda che resta sempre in vigore il divieto di transito per tutti i mezzi pesanti. In caso di maltempo o imprevisti di altra natura che dovessero comportare il rinvio delle lavorazioni, ne sarà data tempestiva comunicazione attraverso i canali istituzionali del Comune di Calcinaia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte sull'Arno chiuso il 12 dicembre: lavori propedeutici alla riapertura

Ultima Ora - Ultime Notizie Zazoom Social News - Zazoom Social News

Ponte chiuso: è protesta: "Anni di incuria" - A dirlo i consiglieri di opposizione Marco Colzi (Fratelli di Signa), Gianni Vinattieri e Monia Catalano (Uniti per Signa) che ieri ... Scrive lanazione.it

Ponte sull’Arno, c’è lo scheletro. Il sacrificio verde a Bellariva. Olmi e pioppi, i cento nuovi alberi - Il nascente ponte carrabile sull’Arno che entro l’estate prossima dovrà allacciare Gavinana e Bellariva (e lasciare ... Come scrive lanazione.it

ALLARME sul Ponte dell’Orta: emergono dubbi sulla sicurezza e Antonio Di Marco chiede verifiche immediate all’ Anas . Il consigliere regionale sollecita chiarezza sui ferri di collegamento che, secondo segnalazioni, sarebbero stati tagliati durante i lavori. L - facebook.com Vai su Facebook