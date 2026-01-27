Interventi di bioregolazione vicino al fiume Tammaro l’opposizione della LAV

La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale, ha autorizzato interventi di cosiddetta "bioregolazione" della popolazione di cinghiali nelle aree SIC e ZPS situate in prossimità dell' invaso del Fiume Tammaro, interessando in particolare i territori dei Comuni di Morcone e Campolattaro, nei quali ricade l'area dell'invaso. Le operazioni di controllo sono previste fino al 30 marzo 2026. La LAV – Lega Anti Vivisezione, sezione di Benevento, esprime una ferma e motivata opposizione a questa autorizzazione. Ancora una volta si sceglie di intervenire su una problematica complessa senza avviare un confronto preventivo con le associazioni ambientaliste e animaliste presenti sul territorio e senza un reale approfondimento scientifico sulle cause e sulle possibili soluzioni del fenomeno.

