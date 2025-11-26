Ombretta Bresciani morta vicino al fiume è svolta nelle indagini | ripescato il suo telefono

Nel corso delle ricerche avviate dopo la morte di Ombretta Bresciani, 53 anni, è stato ritrovato nel fiume Vara il suo telefono cellulare, un elemento considerato potenzialmente decisivo per comprendere gli ultimi momenti della donna. Ombretta era stata trovata senza vita all’alba del 19 novembre nei pressi dello stesso corso d’acqua, a San Pietro Vara, in provincia di La Spezia, dopo essere uscita di casa la sera precedente senza fare ritorno. Il recupero del dispositivo è avvenuto grazie al lavoro dei carabinieri del nucleo subacquei di Genova, che hanno scandagliato il fiume per diversi giorni nella speranza di individuare tracce o oggetti utili alle indagini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

