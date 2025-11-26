Ombretta Bresciani morta vicino al fiume è svolta nelle indagini | ripescato il suo telefono
Nel corso delle ricerche avviate dopo la morte di Ombretta Bresciani, 53 anni, è stato ritrovato nel fiume Vara il suo telefono cellulare, un elemento considerato potenzialmente decisivo per comprendere gli ultimi momenti della donna. Ombretta era stata trovata senza vita all’alba del 19 novembre nei pressi dello stesso corso d’acqua, a San Pietro Vara, in provincia di La Spezia, dopo essere uscita di casa la sera precedente senza fare ritorno. Il recupero del dispositivo è avvenuto grazie al lavoro dei carabinieri del nucleo subacquei di Genova, che hanno scandagliato il fiume per diversi giorni nella speranza di individuare tracce o oggetti utili alle indagini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ombretta Bresciani, trovata senza vita nel fiume Vara: l’autopsia esclude la morte violenta Vai su X
? Tragedia a San Pietro Vara Ieri mattina, 19 novembre, è stato trovato il corpo di una donna nelle acque del fiume a San Pietro Vara, nel comune di Varese Ligure. Dopo accertamenti, si è scoperto che si tratta di Ombretta Bresciani, 53 anni, residente a Ma - facebook.com Vai su Facebook
Ombretta Bresciani morta vicino al fiume, è svolta nelle indagini: ripescato il suo telefono - Nel corso delle ricerche avviate dopo la morte di Ombretta Bresciani, 53 anni, è stato ritrovato nel fiume Vara il suo telefono cellulare, un elemento ... Riporta thesocialpost.it
Ombretta Bresciani trovata morta, il cellulare ripescato dalle acque del fiume Vara: giallo sulla notte della scomparsa - È stato recuperato nel fiume Vara il telefono cellulare di Ombretta Bresciani, la donna di 53 anni trovata senza vita all’alba del 19 novembre nei pressi dello stesso ... Segnala ilmattino.it
Il giallo di Ombretta Bresciani, la 53enne trovata morta a San Pietro Vara: la possibile svolta nel caso - Il caso di Ombretta Bresciani, trovata morta sul fiume Vara: il ritrovamento del cellulare potrebbe chiarire le ultime ore della 53enne. Da tag24.it