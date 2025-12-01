Lombardia una legge per ridurre lo spreco di farmaci e garantire l’accesso ai medicinali

La Lombardia diventa la prima Regione italiana a dotarsi di una legge dedicata al contrasto della povertà farmaceutica, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale. Il nuovo provvedimento punta a recuperare i medicinali inutilizzati o invenduti e a redistribuirli, secondo criteri rigorosi di sicurezza e tracciabilità, alle persone che non possono permetterseli. Un intervento che risponde a . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

