Inter Femminile annuncia l’acquisizione di Annika Paz, talento argentino classe 2008. Questa operazione rafforza la squadra femminile del club nerazzurro, confermando l’impegno nel valorizzare giovani promesse del calcio internazionale. Paz, giovane marcatrice record con la nazionale argentina, rappresenta un investimento strategico per il futuro della formazione femminile dell’Inter e la crescita del calcio femminile in Italia.

Inter News 24 Inter Femminile, il club nerazzurro si assicura il talento argentino classe 2008, la più giovane marcatrice della storia della sua nazionale. L’ Inter continua a investire sul futuro e ufficializza un acquisto di spessore per la formazione femminile. Attraverso una nota ufficiale, il club ha annunciato l’ingaggio di Annika Paz, giovanissima attaccante argentina proveniente dal River Plate. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà ai colori nerazzurri fino al 30 giugno 2027, un segnale chiaro della volontà della società di puntare su profili internazionali di altissimo livello sin dalla giovane età. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter Femminile, è ufficiale l'acquisto di Annika Paz: ecco il comunicato del club nerazzurro

Milan-Inter 1-5 | Tripletta di Bugeja nella cinquina nerazzurra | #SerieAWomenAthora

Ufficiale / Inter Women, Annika Paz ha firmato fino al 2027L'attaccante, classe 2008, a 16 anni è diventata la più giovane marcatrice della storia della nazionale femminile argentina ... msn.com

Le formazioni ufficiali di Como-Inter Women: le scelte di PiovaniIl match tra Como Women e Inter verrà trasmesso in diretta su DAZN, Rai Sport e sulla piattaforma online Rai Play ... msn.com

Primavera Femminile Roma-Milan e Genoa-Inter accendono il turno, Juve a Cesena e Parma-Arezzo d’alta quota - https://www.zonacalciofaidate.it/p=609626 - facebook.com facebook

Coppa Italia Femminile, l'Inter Women in scioltezza: 2-0 alla Ternana nell'andata dei quarti x.com