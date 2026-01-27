L’Inter si prepara alla trasferta in Champions League contro il Borussia Dortmund, affrontando l’assenza di un giocatore chiave. La squadra si trova a dover gestire questa assenza importante in vista di una partita decisiva per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale. La situazione richiede attenzione e strategia per affrontare al meglio questa sfida cruciale.

Bruttissime notizie per i nerazzurri per il decisivo big match in casa del Borussia Dortmund L’Inter perde pezzi importanti per la sfida che sarà non solo fondamentale, ma decisiva in casa del Borussia. A Dortmund infatti i nerazzurri si giocheranno il passaggio del turno, che in caso di vittoria potrebbe essere ancora diretto agli ottavi di finale, altrimenti costringerà la squadra di Chivu a passare per il playoff. Inter, affare col Genoa (Ansa Foto) – calciomercato.it Il tecnico romeno dovrà affrontarlo con qualche assenza molto pesante, oltre a quelle di Calhanoglu e Dumfries. Si è infatti fermato anche Nicolò Barella, che non partirà per la trasferta tedesca a scopo precauzionale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, pessime notizie per Chivu: un altro titolarissimo out per la Champions

Approfondimenti su Inter Inter

L’Inter si prepara alla sfida di mercoledì contro il Napoli, ma il tecnico Chivu deve fare i conti con due preoccupanti assenze.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Inter Inter

Argomenti discussi: Serie A: il Sassuolo ritrova la vittoria, Fadera mette al tappeto la Cremonese; Napoli, gli esami su Politano e Rrahmani: le previsioni verso la Juventus; Napoli, infortunio Rrahmani: oggi sarà valutato con Politano. E Neres è un giallo; Ercolano/Portici - Cani di piccola taglia in pessime condizioni igienico sanitarie, denunciato 25enne.

Beffa Inter, salta tutto in extremis: c’è l’accordo con i bianconeriPessime notizie in casa Inter per quel che riguarda il calciomercato: sfuma l'affare quando sembrava tutto fatto ... calciomercato.it

Calciomercato Inter news/ Hakan Calhanoglu: rinnovo in primavera? Cresce la fiducia (oggi 16 gennaio 2026)Calciomercato Inter news, oggi 16 gennaio 2026: il futuro di Hakan Calhanoglu è sempre un tema in primo piano per i nerazzurri, ecco le ultime novità. ilsussidiario.net

L'arbitro Doveri si scusa con Thuram...ovviamente sempre dopo il danno!!! Accertamenti per Calhanoglu:pessime notizie #arbitri #Thuram #intermilano #interisti #Calhanoglu VIDEO - facebook.com facebook

Come l'anno scorso per l' #Inter arriva il momento decisivo ad armi (im)pari a causa di una pessima architettura sportiva che delega ai club problemi legati alla sovrapposizione di interessi delle federazioni, delle televisioni e degli stessi club. x.com