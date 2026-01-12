Inter-Napoli due pessime notizie per Chivu | a forte rischio per mercoledì

L’Inter si prepara alla sfida di mercoledì contro il Napoli, ma il tecnico Chivu deve fare i conti con due preoccupanti assenze. La squadra nerazzurra, già in difficoltà negli scontri diretti, rischia di perdere ulteriori punti importanti. La partita, terminata 2-2 in casa, evidenzia alcune criticità da affrontare, mentre l’allenatore romeno valuta le possibili variazioni per la prossima sfida.

La squadra nerazzurra si conferma allergica agli scontri diretti. Ma c’è un altro problema per il tecnico romeno Per l’ Inter ha un po’ il sapore amaro della sconfitta il 2-2 casalingo con il Napoli. I nerazzurri si sono fatti acciuffare due volte sprecando l’opportunità di andare a +7 sulla squadra di Conte (espulso) dando una spallata al campionato. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il pari del Meazza conferma l’allergia di questa Inter agli scontri diretti. In questa stagione ne ha vinto soltanto uno, lo scorso 18 ottobre in casa della Roma: Lautaro e compagni sono usciti sconfitti da quelli con Juventus, Napoli (all’andata) e Milan, senza dimenticare i ko in Champions contro Liverpool e Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

