Inter-Milan buone notizie per Allegri | un titolarissimo è tornato a lavorare in gruppo Le ultime

Inter-Milan, buone notizie per Massimiliano Allegri dopo l'allenamento di oggi: recuperato un titolarissimo a centrocampo in vista del derby, in programma domenica sera a San Siro contro i nerazzurri. Le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Inter-Milan, buone notizie per Allegri: un titolarissimo è tornato a lavorare in gruppo. Le ultime

