L’Inter ha rifiutato la proposta del Be?ikta? per Luis Henrique, preferendo mantenere una posizione di fermezza. La società ha deciso di non considerare formule di prestito con diritto di riscatto, confermando la volontà di non cedere il giocatore in questa fase. La scelta riflette l’intenzione di rafforzare la rosa senza compromessi, mantenendo aperta la possibilità di future valutazioni.

L’Inter chiude la porta alle formule leggere. Il Be?ikta? ha presentato una proposta di prestito con diritto di riscatto per Luis Henrique, ma da Milano è arrivato un no secco. La posizione dei nerazzurri è chiara: l’ex Olympique Marsiglia, acquistato la scorsa estate per 25 milioni di euro, non verrà ceduto senza obbligo di riscatto a cifre ritenute congrue, oppure a titolo definitivo. Le prestazioni fin qui non hanno convinto, ma il club non intende svalutare l’investimento. Nelle ultime ore si è affacciata anche la pista Bournemouth, con l’ipotesi Premier League. Anche in questo caso, però, l’offerta per l’acquisto definitivo è stata respinta: valutazione giudicata non adeguata. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, muro su Luis Henrique: no al Be?ikta?

Approfondimenti su Inter Milan

Il Besiktas ha mostrato interesse per Luis Henrique, ma l’Inter ha confermato la propria volontà di non cedere il giocatore.

Segui le ultime notizie sul calciomercato dell'Inter, con aggiornamenti in tempo reale su trattative, incontri e sviluppi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Mercato Inter Accordo Confermato! 8 Addii Shock! Rivoluzione OAKTREE

Ultime notizie su Inter Milan

Argomenti discussi: Inter, muro su Luis Henrique: respinte due offerte; L'Inter fa muro su Luis Henrique: no al Besiktas, Bournemouth pista più concreta ad una condizione; Internazionale Milano News, Risultati e Partite, Classifica, Giocatori; Verso Inter-Pisa, Chivu pensa al turnover: a destra rischia Luis Henrique. E in attacco in pole una coppia. Le ultime.

Bournemouth-Henrique, l’Inter fa muro. Il motivoIl futuro di Luis Henrique è al centro delle attenzioni in questi ultimi giorni di mercato invernale. Il brasiliano non figura tra i giocatori che l’ Inter ha messo sul mercato e anche il calciatore ... passioneinter.com

Liberarsi di Luis Henrique, completare l'assalto a Perisic: le mosse dell'Inter sulle fasceLa firma del contratto del giovane Leon Jakirovic è stata la scusa social per rilanciare un’indiscrezione di mercato: ieri l’agenzia che rappresenta il giovanissimo difensore croato, classe 2008, ha p ... gazzetta.it

Mercato Inter, sirene inglesi per Luis Henrique: prima offerta del Bournemouth, Perisic scalpita - facebook.com facebook

Continua ad esserci una discreta confusione: qui non serve un sostituto di Luis Henrique, qui serve uno OLTRE a Luis Henrique. Fatto quello, poi si possono fare tutti i ragionamenti ulteriori x.com