Calciomercato Inter LIVE | Besiktas su Luis Henrique le ultime sul Dibu Martinez

Segui le ultime notizie sul calciomercato dell'Inter, con aggiornamenti in tempo reale su trattative, incontri e sviluppi. In particolare, si parla del possibile trasferimento di Luis Henrique al Besiktas e delle novità riguardanti Dibu Martinez. Restate con noi per tutte le informazioni aggiornate e dettagli sulle operazioni in corso.

Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Calciomercato Inter, spunta il retroscena su Luis Henrique: Besiktas interessato ma… La ricostruzione. Sul calciomercato dell'Inter, emerge un possibile interesse del Besiktas per Luis Henrique, come riferito da Fabrizio Romano. Calciomercato Inter, il Besiktas su Luis Henrique. Ma il brasiliano non si muove. Sul calciomercato dell'Inter circolano voci provenienti dalla Turchia riguardanti Luis Henrique. Dalla Turchia – Luis Henrique, il Besiktas in pressing: ecco l'offerta che recapiterà all'Inter. L'allenatore del Be?ikta?, Sergen Yalç?n, ha dichiarato di voler acquistare un esterno offensivo. Il nome desiderato è Luis Henrique. Inter, l'offerta assurda del Besiktas per Luis Henrique. Luis Henrique: la proposta assurda del Besiktas per il terzino destro dell'Inter. La risposta del club e quella del calciatore. Calciomercato Inter, vertice tra Chivu e i dirigenti: subito Perisic, poi il Dibu Martinez!

