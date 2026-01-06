Il Besiktas ha mostrato interesse per Luis Henrique, ma l’Inter ha confermato la propria volontà di non cedere il giocatore. Nonostante il sondaggio da parte del club turco, i nerazzurri mantengono la posizione di non negoziare l’esterno brasiliano, che rimane quindi all’interno della rosa per la stagione in corso. La situazione evidenzia le decisioni della società rispetto alla gestione della rosa e agli obiettivi tecnici.

Inter News 24 Luis Henrique Inter, il club nerazzurro non apre alla cessione dell’esterno brasiliano nonostante il sondaggio del Besiktas. Il nome di Luis Henrique torna a circolare sul mercato internazionale, ma senza reali margini di manovra per una trattativa. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, è stato confermato un tentativo da parte del Be?ikta? per l’esterno offensivo di proprietà dell’ Inter. Un interesse reale, ma destinato a non trasformarsi in negoziazione concreta. Il club nerazzurro, infatti, non ha alcuna intenzione di procedere con la trattativa. La posizione della dirigenza è chiara: Luis Henrique, esterno brasiliano classe 2001, viene considerato una risorsa utile all’interno della rosa, soprattutto per la sua duttilità tattica e per i margini di crescita che il giocatore continua a mostrare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Luis Henrique Inter, il Besiktas ci prova ma i nerazzurri fanno muro

Leggi anche: Inter, mistero Luis Henrique: ora ci prova contro il Pisa per convincere Chivu

Leggi anche: Luis Henrique, scossone dalla Turchia: irrompe forte il Besiktas, l’Inter ha fatto sapere che…

