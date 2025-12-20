Napoli-Milan Supercoppa niente squalifica per Allegri | solo una multa dopo gli insulti a Oriali

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Offendere un avversario, per inciso una bandiera del calcio italiano come Lele Oriali, non merita una sanzione come la squalifica. Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri dopo le offese rivolte. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

