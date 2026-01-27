Il Pescara si prepara ad accogliere Lorenzo Insigne, ex Napoli, in un importante colpo di mercato. L’attesa è per la sua visita in città, prevista per domani, in un momento che potrebbe segnare un nuovo capitolo per il club biancazzurro.

Calciomercato Genoa, trattativa ai dettagli per quel centrocampista: che colpo del Grifone! I dettagli Mercato Cagliari, ufficiale l’arrivo di Albarracín: c’è il comunicato dei rossoblù! Contratto fino al 2030 McKennie Juventus, il rinnovo con i bianconeri si avvicina? Spalletti non ha dubbi: ecco cosa può succedere Calciomercato Genoa, trattativa ai dettagli per quel centrocampista: che colpo del Grifone! I dettagli Fiorentina, Giuseppe Commisso: «Sono determinato a portare avanti l’eredità di mio padre e la visione che ha costruito il club» Open VAR, Tommasi analizza: «Inter Pisa? Rigore per i nerazzurri giusto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Insigne Pescara, clamoroso colpo di mercato del club biancazzurro! Domani è atteso in città! Le ultimissime

Approfondimenti su Insigne Pescara

Il Pescara si sta preparando a un’operazione di mercato significativa, puntando su Insigne per rafforzare la squadra.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Insigne Pescara

Clamoroso Pescara: Insigne in chiusura, colpo da urloIl Pescara prepara il colpo che può accendere il mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club biancazzurro è in chiusura per Lorenzo Insigne. napolipiu.com

#Insigne torna al #Pescara che è ultimo in Serie B Di Marzio: "Si concretizza il grande ritorno in biancazzurro 14 anni dopo: Insigne è atteso domani a Pescara”. Lì giocò con #Verratti e #Immobile https://www.ilnapolista.it/2026/01/insigne-torna-al-pescara-che- - facebook.com facebook

Confronto #Vergara- #Insigne NON esiste né in senso positivo che negativo Insigne protagonista a Pescara, rimase a Napoli per fare il 1 cambio, dietro Pandev Vergara tenuto per ultimi posti in lista Livello diverso, #Napoli diversi, ci sta dando una mano vedi x.com