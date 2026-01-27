Insigne Pescara clamoroso colpo di mercato del club biancazzurro! Domani è atteso in città! Le ultimissime

Da calcionews24.com 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pescara si prepara ad accogliere Lorenzo Insigne, ex Napoli, in un importante colpo di mercato. L’attesa è per la sua visita in città, prevista per domani, in un momento che potrebbe segnare un nuovo capitolo per il club biancazzurro.

Insigne Pescara, clamoroso colpo di mercato del club biancazzurro! Domani è atteso in città! Le ultimissime

Approfondimenti su Insigne Pescara

Clamoroso Pescara: Insigne in chiusura, colpo da urlo

Il Pescara si sta preparando a un’operazione di mercato significativa, puntando su Insigne per rafforzare la squadra.

Ultime notizie su Insigne Pescara

