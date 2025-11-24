Pescara colpo di MERCATO! Faraoni è arrivato in città | visite e allenamenti prima della scelta del club Gli aggiornamenti

24 nov 2025

Pescara, che affare di MERCATO per la squadra di Serie B! Faraoni è arrivato in città: visite in programma e valutazioni sul tesseramento Davide Faraoni è arrivato a Pescara e si è messo a disposizione del club biancazzurro. Il difensore, attualmente svincolato, è giunto in città nella serata di domenica 23 novembre, alla ricerca di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

