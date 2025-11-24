Pescara colpo di MERCATO! Faraoni è arrivato in città | visite e allenamenti prima della scelta del club Gli aggiornamenti
Pescara, che affare di MERCATO per la squadra di Serie B! Faraoni è arrivato in città: visite in programma e valutazioni sul tesseramento Davide Faraoni è arrivato a Pescara e si è messo a disposizione del club biancazzurro. Il difensore, attualmente svincolato, è giunto in città nella serata di domenica 23 novembre, alla ricerca di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
RINASCITA Il tiro a giro di Nicolò Buso che ha illuminato il Ceravolo è il colpo più bello del pareggio con il Pescara! Dopo mesi ai margini, l'attaccante risponde all'investimento da 700mila euro con una rete da antologia. Il Catanzaro si ritrova il suo uom - facebook.com Vai su Facebook
Serie B, Faraoni in prova al Pescara - Il terzino destro classe 1991 (ex Inter, Fiorentina e Udinese) è libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato l'Hellas Verona a parametro zero ... msn.com scrive
Pescara, periodo di prova per Faraoni. Poi si valuterà l'ingaggio del difensore - Il Pescara pare aver scelto di puntare su un profilo di grande esperienza per rinforzare la corsia difensiva. Scrive tuttomercatoweb.com
ESCLUSIVA TB - Schira: "Faraoni rifiuta la C. Può prendere quota la pista Pescara" - Si accende il mercato intorno allo svincolato Davide Faraoni: il terzino è in. Da tuttob.com