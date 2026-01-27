Insegue la moglie per tutto il paese e la picchia | arrestato addosso aveva ascia e bastone

Nella notte, ad Orta di Atella, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva inseguito la moglie per tutto il paese e l’ha picchiata. Quando sono intervenuti, aveva con sé un’ascia e un bastone. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre il marito è stato portato via in manette.

Nella notte, ad Orta di Atella, nella provincia di Caserta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine.

