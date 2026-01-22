A Osio Sopra, un uomo è stato arrestato dopo aver inseguito l’ex moglie in auto, minacciandola. La donna, a bordo con la figlia, è riuscita a chiamare i carabinieri, segnalando la situazione. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla fermata e all’arresto dell’uomo, garantendo la sicurezza della donna e del bambino. La vicenda evidenzia l’importanza di segnalare tempestivamente comportamenti persecutori.

I CARABINIERI. La donna, in macchina con la figlia, è riuscita a chiamare i carabinieri: «Mi sta inseguendo». L’uomo ha continuato a pronunciare frasi intimidatorie anche una volta sopraggiunte le forze dell’ordine. È stato arrestato dai Carabinieri di Osio Sotto un uomo di 40 anni, di nazionalità marocchina e residente in provincia di Bergamo, accusato di atti persecutori e gravi minacce nei confronti dell’ex moglie. La donna, già in passato vittima di reiterate violenze, era stata anche collocata insieme ai figli minori in una struttura protetta. L’intervento dei militari risale alla serata del 15 gennaio, intorno alle 20, quando la vittima, una 45enne residente a Dalmine, ha contattato il 112 riferendo di essere seguita in auto dall’ex marito mentre viaggiava con la figlia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Insegue la ex moglie in auto e la minaccia: arrestato a Osio Sopra

Leggi anche: Da Osio di Sopra a Bari con l’auto piena di droga e soldi: arrestato ragazzo di 21 anni

Leggi anche: Picchia e minaccia di morte la moglie, arrestato

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Insegue in auto la ex moglie e la minaccia anche davanti a carabinieri(ANSA) - BERGAMO, 22 GEN - Un uomo di origine marocchina di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver inseguito in auto e minacciato la ex moglie in auto con la loro figlia minore. L'arresto ... msn.com

Insegue la ex moglie in auto e la minaccia: arrestato a Osio SopraI CARABINIERI. La donna, in macchina con la figlia, è riuscita a chiamare i carabinieri: «Mi sta inseguendo». L’uomo ha continuato a pronunciare frasi intimidatorie anche una volta sopraggiunte le for ... ecodibergamo.it

Calabria: insegue moglie con un coltello da cucina, bloccato dai carabinieri https://www.rivieraweb.it/p=72693 - facebook.com facebook

Corigliano-Rossano, due arresti per violenza domestica: tenta di incendiare l’auto della compagna, un altro insegue la moglie con un coltello x.com