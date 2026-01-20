Addio alle bustine di ketchup e maionese Sì ma da quando? La lotta Ue alle Pfas ‘inquinanti eterni’

L’Unione Europea ha annunciato nuove misure per ridurre l’uso delle bustine monodose di ketchup e maionese, in risposta alla crescente preoccupazione per l’impatto ambientale dei materiali plastici. Questa iniziativa fa parte di un più ampio impegno contro gli inquinanti persistenti come le Pfas, sostanze considerate dannose per l’ambiente e la salute. Le norme entreranno in vigore nel medio-lungo termine, segnando un passo importante verso una maggiore sostenibilità.

Roma, 20 gennaio 2026 – Arrivano dall’ Unione Europea novità importanti per il medio-lungo termine nella lotta contro le bustine monodose in plastica. Stando infatti al nuovo Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), entrato in vigore nel febbraio 2025, da agosto 2026 fino al 1° gennaio 2030 spariranno progressivamente dai ristoranti e dalla vita di tutti i giorni i contenitori monouso in plastica di ketchup, maionese e dolcificanti. Sarà inoltre vietato l’uso della plastica per le confezioni monodose di shampoo e bagnoschiuma (negli hotel troveremo dispenser ricaricabili) e per il confezionamento di porzioni inferiori a 1,5 kg di frutta e verdura fresca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Addio alle bustine di ketchup e maionese: l’Ue adotta il divieto della plastica monousoA partire da agosto, l’Unione Europea introdurrà nuove normative che vietano l’uso di imballaggi monouso di plastica per salse come ketchup e maionese.

Nessun addio alle bustine di ketchup e maionese, cosa dice davvero il nuovo regolamento UE sugli imballaggiIl nuovo regolamento UE sugli imballaggi mira a ridurre l'impatto ambientale, ma non prevede l'eliminazione delle bustine di ketchup e maionese entro il 2026.

