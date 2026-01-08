Vlahovic accorcia i tempi per il rientro in campo dopo l'infortunio | ha una data cerchiata in rosso

Dusan Vlahovic sta recuperando dall’infortunio con progressi significativi. Le sue condizioni stanno migliorando rapidamente e, secondo le ultime informazioni, potrebbe tornare in campo prima delle aspettative iniziali. Il suo percorso di recupero sembra essere in linea con un rientro anticipato, con una data importante già in agenda. Questo aggiornamento rappresenta una notizia positiva per la squadra e i tifosi in vista delle prossime partite.

Juventus, Vlahovic verso il recupero lampo: la data - L'attaccante serbo è fermo da inizio dicembre per una lesione di alto grado all’adduttore sinistro, ma i tempi di recupero si sarebbero ridotti. fantacalcio.it

Quando rientra Vlahovic? Gli ultimi aggiornamenti sullo stop del serbo - Dusan Vlahovic è fuori da inizio dicembre a causa dell’infortunio all’adduttore che gli sta facendo saltare gran parte della stagione. tag24.it

