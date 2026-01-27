india e unione europea hanno raggiunto un accordo di libero scambio

L’accordo di libero scambio tra India e Unione Europea, concluso dopo vent’anni di negoziati, rappresenta un passo importante per rafforzare i legami commerciali tra le due entità. Questa intesa apre nuove opportunità di mercato e favorisce la cooperazione economica, con potenziali benefici per imprese e consumatori di entrambe le parti.

Dopo vent’anni di trattative, Unione Europea e India hanno annunciato di aver raggiunto un accordo di libero scambio. Naturalmente, per definire i dettagli dell’intesa occorreranno ulteriori negoziati, ma si spera che tutto proceda senza intoppi. È già stato stabilito, in ogni caso, che l’India ridurrà i dazi sull’importazione di diversi beni europei, come macchinari industriali, prodotti agricoli e automobili. L’Unione, dal canto suo, semplificherà le importazioni di prodotti tessili e farmaceutici. Anche nell’ambito della difesa, la cooperazione tra le due potenze dovrebbe rafforzarsi. Le contrattazioni, che andavano avanti da due decenni, hanno subìto un’accelerata da quando Donald Trump ha iniziato a utilizzare i dazi come uno strumento politico per imporsi a livello economico e ottenere (con la forza) concessioni dagli altri governi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

