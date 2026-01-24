L’accordo di libero scambio tra Unione Europea e India si avvicina, segnando un passo importante nella relazione commerciale tra le due entità. Dopo l’adozione di dazi da parte dell’amministrazione Trump, la geopolitica del commercio globale sta evolvendo. Il vertice del 26-27 gennaio a Nuova Delhi, con la partecipazione di leader europei, rappresenta un momento chiave per rafforzare la cooperazione economica e commerciale tra UE e India.

Il 26 e 27 gennaio il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen saranno a Nuova Delhi per un vertice che le istituzioni europee definiscono già “storico”. Non solo per la densità dei dossier sul tavolo, ma perché segna il culmine di un anno di intensa diplomazia tra Unione Europea e India. Dopo l’inasprimento dei dazi Usa, Bruxelles è alle prese con una nuova geopolitica del commercio e gli effetti dei nuovi accordi potrebbero essere non solo compensativi ma offrire perfino un valore complessivo superiore. Dopo quasi venti anni dall’inizio delle trattative, l’accordo di libero scambio tra Unione Europea e India è prossimo a diventare realtà. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’accordo di libero scambio tra Unione Europea e India è “più vicino che mai”, dopo i dazi di Trump cambia la geopolitica del commercio

L’Unione europea approva l’accordo di libero scambio con il MercosurL’Unione europea ha approvato il nuovo accordo di libero scambio con il Mercosur, dopo oltre venticinque anni di negoziati.

Mercosur c'è l'accordo con l'Unione europea, Von der Leyen risponde ai nuovi dazi di Trump per la GroenlandiaL’accordo commerciale tra l’Unione europea e il Mercosur, raggiunto dopo oltre venticinque anni di negoziati, rappresenta un passo importante nelle relazioni tra le due realtà.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Firmato l’accordo di libero scambio tra UE e Mercosur; Cosa prevede lo storico accordo di libero scambio tra Ue e Mercosur; L'Ue firma l'accordo con i Paesi del Mercosur: ecco cosa c'è in ballo (e cosa ci aspetta ora); Accordo di libero scambio Ue-India verso la firma: le opportunità per vini, moda, arredamento e servizi e i….

Accordo di libero scambio Ue-India verso la firma: le opportunità per vini, moda, arredamento e servizi e i nodi ancora sul tavoloRestano sul tavolo ancora alcuni nodi, ma è tutto pronto per la firma del trattato di libero scambio tra India ed Unione Europea. Dopo l’inasprimento dei ... ilfattoquotidiano.it

Accordo libero scambio India-Ue, uno studio Deloitte analizza le opportunità per le aziende italianeTra i settori strategici in cui investire, manufatturiero avanzato, infrastrutture urbane, bioeconomia e intelligenza artificiale. L’Italia è uno dei ... repubblica.it

Beijing, aperto il 13º round dei negoziati della seconda fase dell'accordo di libero scambio tra Cina e Corea del Sud Dal 19 al 23 gennaio 2026, si è svolto a Beijing il 13º round dei negoziati della seconda fase dell'accordo di libero scambio tra Cina e Corea d - facebook.com facebook

Il #Parlamento europeo blocca l'accordo sul libero scambio commerciale tra l' #Europa e i Paesi sudamericani aderenti al #Mercosur. Ora deciderà la Corte UE, ma i tempi dell'entrata in vigore si allungano x.com