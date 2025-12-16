indennità di pronto soccorso | firmato il verbale regionale sbloccati oltre 31 milioni di euro per il quadriennio 2023–2026
È stato firmato il verbale regionale sull’indennità di pronto soccorso, sbloccando oltre 31 milioni di euro per il quadriennio 2023–2026. Questo accordo rappresenta un passo importante per migliorare le condizioni dei professionisti del settore, confermando l’impegno di FIALS Lombardia nel tradurre gli impegni contrattuali in azioni concrete a tutela dei lavoratori.
Il verbale di confronto regionale sottoscritto nella serata dell’11 dicembre rappresenta un risultato concreto e immediatamente misurabile, che testimonia la serietà con cui FIALS Lombardia interpreta il ruolo del sindacato: trasformare gli impegni contrattuali in fatti. Grazie alla. Milanotoday.it
