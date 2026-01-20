Bilancio della polizia locale di Carpi | calano le sanzioni e gli incidenti stradali

Il bilancio della polizia locale di Carpi per il 2025 evidenzia una diminuzione delle sanzioni e degli incidenti stradali rispetto all’anno precedente. Sono stati registrati 733 incidenti, con una lieve riduzione rispetto al 2024, e quattro decessi, in aumento rispetto ai due del 2024. Si nota inoltre un incremento del coinvolgimento di ciclomotori e biciclette, che rappresentano una quota crescente degli incidenti nel territorio.

Nel 2025, nel territorio di Carpi, ci sono stati 733 incidenti stradali, 63 in meno rispetto al 2024 ma con quattro mortali, rispetto ai due dell’anno precedente, e con una crescita significativa del coinvolgimento di ciclomotori e, soprattutto, di biciclette (116 contro le 88 del 2024). Le strade maggiormente incidentate rimangono sempre le stesse, con la tangenziale Bruno Losi al primo posto (ma anche qui con numeri inferiori: 62 incidenti nel 2025 a fronte dei 98 del 2024), e, a seguire, via Nuova Ponente (37 incidenti), via Guastalla (36) e via Carlo Marx (34). Sono diminuite drasticamente le sanzioni per violazioni del Codice della strada che passano dalle 23 mila 359 del 2024 alle 16 mila 651 del 2025, con un calo di 6.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Crescono gli incidenti totali, ma calano i mortali. Quasi 800 le patenti ritirate: il 2025 della Polizia Locale in provinciaNel 2025, la Polizia Locale in provincia ha registrato un aumento degli incidenti complessivi, mentre si è ridotto il numero di incidenti mortali.

La Polizia locale traccia il bilancio del 2025: "Incidenti stradali aumentati del 10%"La Polizia locale di Bari ha presentato il bilancio del 2025, evidenziando un aumento del 10% degli incidenti stradali rispetto all’anno precedente.

