Incidente sulla Tangenziale di Salerno tre veicoli coinvolti | uno va a fuoco

Da salernotoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incidente avvenuto sulla Tangenziale di Salerno ha coinvolto tre veicoli, con uno che è andato a fuoco. La carreggiata è temporaneamente chiusa al chilometro 62 in direzione PontecagnanoA2. Si consiglia di seguire le indicazioni delle autorità e di pianificare percorsi alternativi per limitare i disagi.

Ennesimo incidente sulla Tangenziale di Salerno, in direzione PontecagnanoA2: la carreggiata è temporaneamente chiusa a causa del sinistro al chilometro 62. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo SalernoZona industriale.Lo scontro, avvenuto.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Tangenziale Salerno

Incidente in tangenziale, tre veicoli coinvolti

Oggi, domenica 25 gennaio, alle 15:20, sulla Tangenziale di Mestre, poco prima dell’uscita Miranese in direzione Trieste, si è verificato un incidente che ha coinvolto tre veicoli.

Assisi. Grave incidente sulla SS75 a Ospedalicchio: tre veicoli coinvolti, ferito estratto dai Vigili del Fuoco

Un grave incidente si è verificato sulla SS75 a Ospedalicchio, coinvolgendo tre veicoli e causando feriti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Tangenziale Salerno

Argomenti discussi: Incidente in tangenziale, tre veicoli coinvolti; Incidente in tangenziale fra tre auto, ferite 3 persone: traffico a lungo rallentato con code dalla barriera di Mestre fino all'uscita...; Misterbianco, incidente sulla Tangenziale direzione Messina, due feriti e traffico in tilt; Tangenziale di Sondrio, serve maggiore sicurezza.

Autoarticolato in fiamme sulla Tangenziale di Torino: traffico in tiltTORINO - Grave incidente questa mattina sulla Tangenziale di Torino, dove un autoarticolato in fiamme ha bloccato la circolazione all’altezza dello ... lagendanews.com

Incidente sulla tangenziale di Mestre, tre auto coinvolte e tre feriti traffico in tilt verso TriesteIncidente sulla tangenziale di Mestre, tre auto coinvolte e tre feriti traffico in tilt verso Trieste Un incidente stradale ha coinvolto tre vetture lungo la Tangenziale di Mestre, in direzione Triest ... triestecafe.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.