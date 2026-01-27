Incidente sulla Tangenziale di Salerno tre veicoli coinvolti | uno va a fuoco

L’incidente avvenuto sulla Tangenziale di Salerno ha coinvolto tre veicoli, con uno che è andato a fuoco. La carreggiata è temporaneamente chiusa al chilometro 62 in direzione PontecagnanoA2. Si consiglia di seguire le indicazioni delle autorità e di pianificare percorsi alternativi per limitare i disagi.

Ennesimo incidente sulla Tangenziale di Salerno, in direzione PontecagnanoA2: la carreggiata è temporaneamente chiusa a causa del sinistro al chilometro 62. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo SalernoZona industriale.

