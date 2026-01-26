Incendio a Boltiere in fiamme un garage | famiglie evacuate una resta senza casa

Nella notte tra domenica e lunedì, un incendio ha interessato un garage in via Cardinal Testa a Boltiere, Bergamasca. Le fiamme hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno evacuato alcune famiglie. L’incendio ha causato danni alla struttura, lasciando una famiglia senza casa. L’evento è ancora sotto indagine per determinarne le cause.

Boltiere (Bergamo), 26 gennaio 2026 – Notte di lavoro, tra domenica e lunedì, per i vigili del fuoco a Boltiere, nella Bergamasca: verso le 22, un incendio è divampato in un cortile di via Cardinal Testa al civico 6. Le fiamme hanno avvolto un porticato su due piani, utilizzato come garage. In via precauzionale, sono stati fatti evacuare i residenti dagli immobili immediatamente confinanti. Una famiglia è rimasta senza casa. L'allarme. L'emergenza è scattata poco dopo le 22 di domenica 25 gennaio. Dopo l'allarme al 112 sono intervenute sei squadre dei pompieri, oltre al funzionario da Bergamo: tre dal distaccamento di Treviglio e le altre da Dalmine, Romano di Lombardia e Medolago, le ambulanze del 118 e i carabinieri della Compagnia di Treviglio.

