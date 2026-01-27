La testimonianza di Edith Bruck, narrata durante UnoMattina, rivela i momenti più drammatici della Shoah. La sua memoria ci ricorda l’importanza di preservare la storia per non dimenticare gli orrori dei campi di concentramento nazisti. Un racconto che, attraverso la forza della parola, si trasforma in un monito necessario per il presente e il futuro.

I l racconto dell’orrore vissuto nei campi di concentramento nazisti non si può cancellare. Anzi, continua a trovare nella forza della parola l’unico modo per farsi monito per il presente. In occasione del Giorno della Memoria, UnoMattina su Rai 1 ospita la voce di Edith Bruck, scrittrice e testimone instancabile della Shoah. Le sue riflessioni per il 27 gennaio sono schegge di una verità che continua a interrogare le coscienze. Attraverso il suo sguardo, la tragedia collettiva di Auschwitz riemerge con tutta la sua carica di dolore e straordinaria umanità. Giornata della memoria, tutti i film da vedere in tv. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In una toccante intervista a UnoMattina, Edith Bruck ha ripercorso i giorni più bui della Shoah in occasione del Giorno della Memoria

Il giorno della memoria ci invita a riflettere sui valori di pace e rispetto.

Il 27 gennaio ricorda la liberazione di Auschwitz e le vittime dell'Olocausto, ma rappresenta anche un momento di riflessione su altre crisi umanitarie, come quella attuale a Gaza.

“Non riesco a spiegarmi che vengano usati il passato e la persecuzione per commettere le stesse ingiustizie e compiere gli stessi abusi di altri Paesi“: Edith Bruck, sopravvissuta alla Shoah, commenta così quello che sta accadendo, criticando duramente gli a - facebook.com facebook

I ricordi delle atrocità dei lager nazisti continuano a riaffiorare e a scuotere le coscienze, come testimonia Edith Bruck, sopravvissuta alla Shoah, nei suoi libri e nella sua vita. Su @repubblica un passaggio dell’intervista in onda domani a @Unomattina x.com