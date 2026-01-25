Giorno della memoria Edith Bruck | Trump un megalomane Board of Peace un giocattolo

Il giorno della memoria ci invita a riflettere sui valori di pace e rispetto. Edith Bruck ha commentato Donald Trump, definendolo un megalomane che si sente proprietario del mondo e coinvolto in questioni estere che non lo riguardano. Un’osservazione che sottolinea l’importanza di mantenere attenzione e responsabilità nelle relazioni internazionali, soprattutto in momenti di ricordo delle tragedie passate.

“ Donald Trump si comporta come se il mondo fosse suo, vuole occuparsi di Paesi che non lo riguardano. Credo non si renda conto di quello che dice, c’è qualcosa che non funziona nella sua testa. Vuole fare il re del mondo?”. Così Edith Bruck, scrittrice sopravvissuta ai campi di concentramento, intervistata da LaPresse in occasione del Giorno della Memoria. “Non credo possa portare la pace in Medioriente: è megalomane, quasi infantile. Vuole il Nobel, la Groenlandia, ora la pace. Giocattoli. Il suo Board of Peace? Un giocattolo”, conclude. “ Rinnovato antisemitismo ma altra Shoah non ci sarà “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Zelensky: «Sugli asset russi ha vinto Putin. L'Europa si muova, ci sembra di vivere nel giorno della marmotta: non cambia nulla» |Trump sfida l'Onu e vara il Board of Peace Nell’attuale scenario internazionale, le dichiarazioni di Zelensky evidenziano una percezione di immobilismo, mentre le azioni di Trump e le discussioni in corso riflettono un contesto di crescente complessità geopolitica.

Zelensky durissimo con l'Europa: «Sugli asset russi ha vinto Putin. Sembra il giorno della marmotta: ora agite» | Trump sfida l'Onu con il Board of Peace. Le slide su Gaza Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente l’Europa a Davos, sottolineando la necessità di una difesa comune per evitare frammentazioni.

Giorno della Memoria 2026 Lunedì 26/1, Palazzo Tursi, 15:30: Conferimento del Grifo a Gilberto Salmoni Martedì 27/1, Palazzo Ducale, 10:30: Cerimonia ufficiale del Giorno della Memoria Appuntamenti in diretta su Facebook e Youtube youtube.com/Gen x.com

In occasione del Giorno della Memoria 2026, lunedì 26 gennaio alle 17.30, Casa Cervi ospita l’incontro pubblico “La piaga dell’antisemitismo in tempo di guerra”, promosso dall’Istituto Alcide Cervi. L’iniziativa propone un momento di riflessione aperta su antis - facebook.com facebook