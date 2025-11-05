L’Aranciera di Villa Borghese | da Casino dei Giuochi d’Acqua a Museo Carlo Bilotti

L’Aranciera di Villa Borghese, oggi sede del Museo Carlo Bilotti, è un edificio che racchiude in sé secoli di storia, trasformazioni e rinascite. La sua evoluzione architettonica e funzionale riflette i mutamenti del gusto, dell’uso e del destino stesso della celebre villa romana, offrendo oggi ai visitatori non solo uno spazio museale moderno, ma anche una testimonianza viva della stratificazione storica di Roma. Origini e primi sviluppi. L’edificio sorgeva già prima della realizzazione della Villa Borghese voluta dal cardinale Scipione Borghese (1576-1633). In origine, si trattava di una residenza signorile appartenente alla nobile famiglia dei Ceuli, situata in una zona allora periferica, ma già apprezzata per la sua posizione panoramica e la quiete dei suoi giardini. 🔗 Leggi su Funweek.it