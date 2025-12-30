ManovraGiorgetti | Ce l' abbiamo fatta

Il ministro dell’Economia Giorgetti ha annunciato l’approvazione della Manovra, sottolineando che l’Italia è tra i pochi Paesi europei ad aver concluso positivamente questa fase. Durante un incontro con la stampa alla Camera, ha evidenziato il risultato come un traguardo raggiunto, distinguendo l’Italia in un contesto europeo in cui altri Stati non sono ancora riusciti a finalizzare le proprie strategie finanziarie.

Approvata la manovra, Giorgetti: "Abbiamo detassato gli aumenti contrattuali fino a 33mila euro" - Le principali misure nella legge di bilancio varata oggi dalla Camera dei Deputati, la manovra vale 22 miliardi ... rainews.it

MANOVRA, GIORGETTI: RIFLESSIONE DA FARE SU FUNZIONAMENTO DEMOCRAZIE PARLAMENTARI IN EUROPA - "Ce l'abbiamo fatta, ma come tutti gli anni io tenderei a sdrammatizzare, chi tra voi ha un minimo di esperienza sa perfettamente che la legge di bilancio ha questi riti, altri paesi in ... 9colonne.it

Manovra, Giorgetti: Ce l'abbiamo fatta ad approvarla, a differenza di altri Paesi Ue

Via libera del Senato: la #manovra passa alla Camera; 110 sì, 66 no, 2 astensioni. Vale "circa 22 miliardi", spiega il ministro Giorgetti: "L'ammontare iniziale di 18,7 miliardi è salito: abbiamo integrato gli stanziamenti per Transizione 5.0, Zes e adeguamento p x.com

