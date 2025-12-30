ManovraGiorgetti | Ce l' abbiamo fatta
Il ministro dell’Economia Giorgetti ha annunciato l’approvazione della Manovra, sottolineando che l’Italia è tra i pochi Paesi europei ad aver concluso positivamente questa fase. Durante un incontro con la stampa alla Camera, ha evidenziato il risultato come un traguardo raggiunto, distinguendo l’Italia in un contesto europeo in cui altri Stati non sono ancora riusciti a finalizzare le proprie strategie finanziarie.
15.14 "Noi l'abbiamo approvata, altri Paesi in Europa non ce l'hanno fatta". Così il ministro dell'Economia Giorgetti incontrando la stampa alla Camera dopo il via libera alla Manovra. Poi sulle pensioni: "L'intervento del governo ha ridotto di due mesi nel 2027 l'aumento dell'età pensionabile perché in automatico sarebbe aumentata di tre mesi". E se i conti andranno bene "cercheremo di ridurre quel mese in più". Una Manovra per ricchi? "E' falso", lo sforzo fatto "si concentra sui redditi medio-bassi".E"aumenti concreti salari".
Manovra, Giorgetti “Dal Governo non austerità ma prudenza”.
