L’avvocato Maurizio Basile, legale di Mario Burlò, ha dichiarato che il rientro dall’aereoporto di Ciampino è stato difficile, ma alla fine è riuscito a tornare in Italia dal Venezuela insieme a Alberto Trentini. Dopo un periodo complesso, Burlò e Trentini sono stati finalmente accolti in patria, segnando la conclusione di una fase difficile per loro.

“Era molto provato. È stata dura, ma ce l’abbiamo fatta “. Lo ha detto l’avvocato Maurizio Basile, legale di Mario Burlò, all’aeroporto di Ciampino dove è atterrato da poco l’aereo che ha riportato in Italia dal Venezuela lui e Alberto Trentini. “Un enorme ringraziamento al console Jacopo Martino con cui in contatto e a tutta la rete diplomatica a Caracas davvero molto vicina alla famiglia, e il Ministero degli Esteri”, ha affermato. “Adesso non sappiamo cosa succede, credo che sarà organizzato il rientro a Torino “, ha sottolineato. Al momento, ha fatto sapere, Burlò non dovrebbe essere convocato in procura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Venezuela, avvocato Burlò: "È stata dura, ce l'abbiamo fatta"

Leggi anche: Renzi il maratoneta. “Ad Atene è stata più dura del previsto, ma ce l'ho fatta”

Leggi anche: Manovra,Giorgetti: "Ce l'abbiamo fatta"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Venezuela, avvocato Burlò: «Mario mi ha detto che è stata dura»

L’avvocato americano, alle prese con l’iter di fallimento del club biancazzurro, si è rifiutato di difendere l’ex presidente venezuelano, arrestato nei giorni scorsi dai “corpi speciali” dell’esercito Usa e trasferito in un carcere di New York - facebook.com facebook

Mario Burlò scarcerato in Venezuela, parla l’avvocato Maurizio Basile: «Contro di lui né un processo né accuse formali» x.com