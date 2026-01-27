Carlo Cecchi è stato un attore noto per la sua presenza intensa e il suo carattere schivo. La sua carriera, ricca di interpretazioni e di momenti di grande sincerità, lascia un segno nel mondo dello spettacolo. In questa breve riflessione, si ripercorrono le qualità e il percorso di un artista che ha lasciato un’impronta significativa.

Carlo Cecchi era scontroso, e aveva un sorriso disarmante. “Era bellissimo”, e da vecchio ancora di più. I suoi amori, riservati, stavano piuttosto fra “gli analfabeti” per cui Elsa Morante scriveva, e che “adorava”, scegliendo lei per sé altre estrazioni. Carlo Cecchi è morto solo, nella casa di Campagnano, nella notte del 24 gennaio, alla vigilia del suo compleanno. Le circostanze non lasciano dubbi, un malore, una caduta. Altrimenti si sarebbe potuto dubitare. Lo si è descritto come un funambolo, un’immagine tolta da Jean Genet e ripresa da Cesare Garboli, che dà il titolo alla più esauriente monografia, quella di Chiara Schepis, “Carlo Cecchi funambolo della scena italiana” (2015). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - In morte di Carlo Cecchi. Un acrobata bellissimo e scontroso sul filo del palcoscenico e della vita

Carlo Cecchi, attore italiano nato a Firenze nel 1939, è stato recentemente trovato morto in circostanze inattese.

È deceduto Carlo Cecchi, figura di rilievo nel teatro italiano.

