Carlo Cecchi una morte inaspettata | il dettaglio sul ritrovamento

Carlo Cecchi, attore italiano nato a Firenze nel 1939, è stato recentemente trovato morto in circostanze inattese. Con una carriera che ha spaziato tra teatro e cinema, ha ricevuto riconoscimenti tra cui il premio Gassman nel 2007. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo dello spettacolo italiano, lasciando un’eredità artistica significativa.

È morto l'attore Carlo Cecchi. Nato a Firenze nel 1939, aveva quasi 87 anni. Grande interprete di teatro e di cinema, si aggiudicò nel 2007 anche il premio Gassman. Tra le interpretazioni si ricordano il suo Ivanov di Anton Cechov, di cui fu regista e protagonista e nel cinema Morte di un matematico napoletano di Mario Martone. L'attore e regista Carlo Cecchi è stato trovato morto nella sua casa di Campagnano (Roma) dalla cameriera, secondo quanto si apprende da persone che a lui erano vicine. " Una morte inaspettata ", viene detto. Originario di Lastra a Signa (Firenze), dove era nato il 25 gennaio 1939, Carlo Cecchi ha trovato la sua affermazione professionale nei teatri di tutta Italia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Addio a Carlo Cecchi, morto a 86 anni l'attore premio Gassman 2007, interpretò Renato Cacioppoli in "Morte di un matematico napoletano"È deceduto a 86 anni Carlo Cecchi, attore e regista noto per aver interpretato Renato Cacioppoli in

