È morto Carlo Cecchi | trovato senza vita in casa il maestro del teatro italiano

È morto Carlo Cecchi. L’attore e regista teatrale è stato trovato privo di vita nella sua abitazione di Campagnano, vicino Roma, da una collaboratrice domestica, riferisce Repubblica. Cecchi, nato a Firenze nel 1939, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 25 gennaio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Ragno (@tommasoragno) Figura centrale della scena teatrale italiana del secondo Novecento, Carlo Cecchi ha dedicato la sua vita soprattutto al teatro, scegliendo il cinema solo in modo selettivo. Diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, Cecchi ha raccontato spesso come la sua formazione sia nata dall’incontro di due mondi solo apparentemente inconciliabili, come riporta l’ ANSA. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

