In ginocchio sotto il tiro di un fucile | cosa è successo ai due carabinieri in Cisgiordania

In un episodio recente in Cisgiordania, due carabinieri italiani sono stati costretti a mettersi in ginocchio sotto il tiro di un fucile mitragliatore. La vicenda, che ha sollevato preoccupazioni diplomatiche, riguarda un episodio di tensione tra forze italiane e presenza locale. Di seguito, si approfondiscono i dettagli e le implicazioni di quanto accaduto.

Roma, 27 gennaio 2026 – In ginocchio e sotto il tiro di un fucile mitragliatore: è questa l’immagine dei due carabinieri italiani, bloccati in Cisgiordania, da un (presunto) colono israeliano che ha fatto infuriare la Farnesina. Secondo il ministero degli Esteri, i due militari sarebbero stati fermati illegalmente domenica scorsa da un uomo armato in abiti civili, durante un sopralluogo per preparare una missione degli ambasciatori dell’Unione europea nei pressi di Ramallah, nel territorio dell’ Autorità nazionale palestinese. L’uomo, probabilmente un colono israeliano, nonostante i due militari fossero muniti di passaporti e tesserini diplomatici e fossero a bordo di un veicolo con targa diplomatica, ha puntato loro contro un fucile mitragliatore e li ha interrogati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Durante un sopralluogo in Cisgiordania, un gruppo di carabinieri è stato costretto a inginocchiarsi sotto la minaccia di un mitragliatore da parte di un colono israeliano.

Un incidente in Cisgiordania vede un colono israeliano puntare un fucile contro due carabinieri italiani durante un sopralluogo.

