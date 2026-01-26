Cisgiordania carabinieri fatti inginocchiare da un colono sotto il tiro di un mitragliatore | Tajani convoca l’ambasciatore israeliano

Durante un sopralluogo in Cisgiordania, un gruppo di carabinieri è stato costretto a inginocchiarsi sotto la minaccia di un mitragliatore da parte di un colono israeliano. L’episodio si è verificato vicino Ramallah, nel territorio dell’Autorità Nazionale Palestinese, mentre preparavano una missione degli ambasciatori dell’UE. In seguito, il ministro Tajani ha convocato l’ambasciatore israeliano per chiarimenti sulla vicenda.

Stavano svolgendo un sopralluogo per preparare una missione degli ambasciatori dell’Ue in un villaggio vicino Ramallah, in territorio dell’ Autorità Nazionale Palestinese, quando sono stati minacciati da un uomo – “presumibilmente un colono ” israeliano – che ha puntato su di loro un fucile. Protagonisti sono due carabinieri italiani che sono stati così fermati illegalmente domenica dal colono in Cisgiordania, “sono stati fatti inginocchiare” sotto il tiro di un fucile mitragliatore e ” interrogati ”, come riferiscono fonti del governo. Considerata la gravità dell’episodio, il ministro degli Esteri Antonio Tajani – rende noto la Farnesina – ha chiesto di convocare l’ambasciatore di Israele in Italia per chiedere chiarimenti e confermare la dura protesta sull’episodio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L'ambasciata italiana a Tel Aviv ha presentato una protesta ufficiale al Governo israeliano dopo aver appreso di un episodio in cui due carabinieri in servizio presso il Consolato di Gerusalemme sono stati minacciati da un colono.

