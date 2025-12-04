Massimo Mauro estasiato dopo Inter Venezia | C’è una cosa importante oltre ai gol ecco perché adoro i giocatori come Frattesi
Inter News 24 L’ex calciatore della Juventus, Massimo Mauro, commenta così la vittoria ottenuta dall’Inter in Coppa Italia contro il Venezia. Intervenuto dagli studi di Sport Mediaset, Massimo Mauro ha commentato così il successo di ieri dell’Inter in Coppa Italia contro il Venezia. PAROLE – « Ho visto intensità, tecnicamente c’è un abisso tra Inter e Venezia. La cosa importante è come hanno affrontato la partita i giocatori che giocano meno, un po’ per far vedere che se Chivu non li fa giocare magari è un errore. Bonny sta trovando il suo spazio in un ruolo con grande concorrenza, è evidente che l’Inter ha un gruppo che accoglie benissimo i giocatori tecnicamente bravi ma anche di temperamento. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
"MOBILI MAURO S.A.S. DI MASSIMO MAURO " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Massimo Mauro ne è convinto - facebook.com Vai su Facebook
Massimo Mauro è intervenuto così sul momento della Juventus dopo la vittoria contro il Cagliari. Ha posato la lente su questo bianconero - Massimo Mauro è intervenuto così sul momento della Juventus dopo la vittoria contro il Cagliari. Scrive juventusnews24.com
Massimo Mauro e quell’aneddoto con Sinner al campo da golf dopo la sfida con Alcaraz - Un aiuto, secondo Massimo Mauro, arriva anche dai campioni, come Sinner: “E’ un grande esempio per i giovani. Segnala tuttosport.com