Massimo Mauro estasiato dopo Inter Venezia | C’è una cosa importante oltre ai gol ecco perché adoro i giocatori come Frattesi

Inter News 24 L’ex calciatore della Juventus, Massimo Mauro, commenta così la vittoria ottenuta dall’Inter in Coppa Italia contro il Venezia. Intervenuto dagli studi di Sport Mediaset, Massimo Mauro ha commentato così il successo di ieri dell’Inter in Coppa Italia contro il Venezia. PAROLE – « Ho visto intensità, tecnicamente c’è un abisso tra Inter e Venezia. La cosa importante è come hanno affrontato la partita i giocatori che giocano meno, un po’ per far vedere che se Chivu non li fa giocare magari è un errore. Bonny sta trovando il suo spazio in un ruolo con grande concorrenza, è evidente che l’Inter ha un gruppo che accoglie benissimo i giocatori tecnicamente bravi ma anche di temperamento. 🔗 Leggi su Internews24.com

