Silvio Martinello denuncia un grave episodio di maleducazione e irresponsabilità, dopo essere stato investito da un’auto non assicurata mentre attraversava sulle strisce con il suo cane. Un gesto che ha sorpreso anche i medici, evidenziando la mancanza di rispetto e attenzione nel comportamento di alcuni automobilisti. Un episodio che richiama l’urgenza di un rinnovato senso civico sulle strade.

© Ilfattoquotidiano.it - “Investito da un’auto non assicurata, ho saltato sul cofano e stupito i medici. C’è una maleducazione imperante e intollerabile”: lo sfogo di Silvio Martinello

“Questo è il risultato, visibile, di un investimento di cui sono stato vittima stamani intorno alle 7, mentre attraversavo la strada sul passaggio pedonale con Hug, il mio fedele compagno a 4 zampe”. A parlare è Silvio Martinello, ex ciclista italiano ed ex campione olimpico. Martinello ha raccontato sul proprio profilo Instagram di esser stato investito sulle strisce pedonali da un’auto che – dopo i dovuti controlli – è risultata anche essere senza assicurazione. “La dinamica è semplice, si ferma l’auto per darmi la precedenza sul mio lato sinistro, inizio l’attraversamento e dal lato opposto sopraggiunge un’auto a velocità modesta e penso si fermi, invece non lo fa”, ha raccontato l’ex ciclista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

