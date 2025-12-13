Immigrazione espulsi sei stranieri irregolari

Nell’ambito delle attività di controllo sull’immigrazione, sono stati espulsi sei stranieri irregolari e sono state elevate sanzioni per circa 25.000 euro a proprietari di immobili che avevano affittato senza comunicare la cessione. L'operazione mira a garantire il rispetto delle norme e a contrastare l'immigrazione irregolare nel territorio.

Sei immigrati stranieri rimpatriati e 25mila euro di sanzioni elevate a proprietari di abitazioni che avevano affittato a immigrati senza avere comunicato la cessione del fabbricato.È il risultato di una operazione dei carabinieri della compagnia di Terracina che, con il supporto della Asl di. Latinatoday.it Rimini, sorpresi a spacciare: tre stranieri irregolari espulsi per tre anni dall’Italia - La Polizia di Stato, nello specifico l’Ufficio Immigrazione, nella giornata di ieri, giovedì 4 dicembre, ha dato esecuzione al provvedimento di ... corriereromagna.it

Polizia di Stato di Modena: espulsi nove cittadini stranieri dal territorio nazionale - Prosegue l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare messa in atto dalla Polizia di Stato di Modena che, grazie all’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle zone rosse”, ... sassuolo2000.it

77enne denunciato e 8 decreti di espulsione emessi a Corigliano Rossano Operazione dei carabinieri di Corigliano Rossano ieri notte contro l'immigrazione clandestina e gli affitti abusivi di immobili, controlli e perquisizioni che hanno portato alla denuncia di - facebook.com facebook

Sei espulsi dall’Italia, erano responsabili di gravi reati

Video Sei espulsi dall’Italia, erano responsabili di gravi reati Video Sei espulsi dall’Italia, erano responsabili di gravi reati