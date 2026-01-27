Il campionato di Eccellenza si avvia verso la conclusione, con la lotta al vertice ormai quasi definita. La sconfitta del Viareggio nello scontro diretto contro la Lucchese ha complicato le speranze di promozione, lasciando le squadre in una posizione più delineata per il titolo. La classifica evidenzia uno scenario in cui le sfide finali saranno decisive per determinare la vincitrice.

In Eccellenza ora i giochi sembrano abbastanza chiusi per la lotta al vertice con la Lucchese che, dopo i risultati emersi domenica, ha messo le mani sul titolo allungando in un colpo solo sul Viareggio (battuto 1-0 nello scontro diretto al Porta Elisa e spedito a -7, anche se le zebre avendo già riposato hanno una partita in meno rispetto alla Pantera) e sulla Zenith Prato che a sorpresa ha perso 4-2 col fanalino di coda Cenaia ed ora è a -3. La Lucchese ha così esaurito gli scontri diretti mentre nel “triello“ manca ancora all’appello Viareggio-Zenith Prato che è in programma alla terzultima giornata a metà aprile dopo la sosta per la Pasqua. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Viareggio si lecca le ferite. Ora si gioca per il 2° posto?

Dopo il derby, il Real Forte Querceta si trova a riflettere sulle proprie prestazioni, mentre il Viareggio guarda con ottimismo ai prossimi impegni.

