Dominik Paris si lecca le ferite | Il distacco è tantissimo Schieder ha dimostrato che è veloce

Dominik Paris chiude sesto in Val Gardena, in una discesa nella quale due anni fa, dopo tanti tentativi, era riuscito alla fine ad apporre anche il suo nome tra quelli vincitori. Al di là del piazzamento, però, non è che la sua soddisfazione sia eccezionale. Così Paris di fronte al microfono Rai di Ettore Giovannelli, in pochissime parole: “ Non benissimo. Ho fatto un po’ fatica, a parte le gobbe. Peccato. Florian (Schieder, ndr) ha già fatto vedere che è veloce. Il mio distacco dal primo è tantissimo, c’era spazio “. Alla fine dei conti, il suo divario di 1?11 dallo svizzero Franjo von Allmen rimarrà una cosa particolarmente condivisa dato che saranno solamente in tre a finire sotto il secondo di ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

