Al Rétromobile 2026 viene presentato l’ultimo esemplare del treno progettato da Ettore Bugatti, un cimelio che ha contribuito a salvare la casa automobilistica francese negli anni Trenta. Questa esposizione permette di riscoprire un pezzo di storia dell’ingegneria e del design, simbolo di innovazione e resilienza del marchio Bugatti.

Dimentichiamo per un istante le hypercar da mille cavalli, la nuova F.K.P Hommage, la celebre Tipo 35. Nonostante monti ruote d'acciaio al posto degli pneumatici, quello esposto al Rétromobile 2026 è un vero e proprio pezzo di storia di Bugatti, una delle creazioni più geniali e fuori dagli schemi del suo fondatore Ettore. Le Présidentiel, che sarà presente al salone parigino dal 28 gennaio all'1 febbraio, è l'ultimo esemplare rimasto dell'avventura ferroviaria di Bugatti, un treno progettato da Ettore Bugatti e che all'inizio degli anni Trenta si è rivelato decisivo per la sopravvivenza stessa della casa francese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il treno che salvò la Bugatti: a Rétromobile 2026 rinasce il mito del "Présidentiel"

