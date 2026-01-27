Il sussulto tardivo di Giovanni Borsotti | meritava le Olimpiadi zavorra infortunio

Dopo mesi di assenza, Giovanni Borsotti torna a mostrare il suo talento sulla pista di Schladming. Durante il gigante di Coppa del Mondo, ha dato segnali di forza e determinazione, chiudendo la prova con un risultato che fa sperare in una sua futura ripresa. L’atleta aveva avuto qualche problema in passato, ma questa gara sembra avergli dato nuova fiducia.

Giovanni Borsotti ha battuto un colpo di coda nel gigante di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla mitica pista Planai. Presentatosi al cancelletto di partenza con il pettorale numero 33, è riuscito a qualificarsi alla seconda manche con il nono riscontro cronometrico e ha conservato il proprio piazzamento, chiudendo così in nona posizione sulla neve austriaca con un ritardo di 2.01 dallo svizzero Loic Meillard. Si tratta di un risultato non di poco conto per il 35enne, che è tornato in gara a un mese e mezzo dalla sua ultima uscita agonistica: lo scorso 13 dicembre non concluse la seconda manche del gigante in Val d'Isere e poi si dovette fermare a causa di un infortunio.

