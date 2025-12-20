Altro infortunio per l’Italia dello sci alpino: fuori Giovanni Borsotti, Olimpiadi lontane. Durante un allenamento svolto alcuni giorni fa, Borsotti si è infortunato, impedendogli di partecipare al gigante dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo in programma domenica 21 dicembre. La sua assenza rappresenta un ulteriore ostacolo per la squadra italiana in vista della stagione.

Giovanni Borsotti si è fatto durante un allenamento svolto un paio di giorni fa dunque non prenderà parte al gigante dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena domenica 21 dicembre (prima manche alle ore 10.00, la seconda alle ore 13.30). Come riporta Sciare, l’azzurro ha purtroppo rimediato la rottura del tendine dell’adduttore e uno strappo addominale, ma si è deciso fin da subito di non sottoporsi a un intervento chirurgico. Il fresco 35enne (ha spento le candeline un paio di giorni fa), d’accordo con lo staff medico, ha optato per un percorso conservativo, in modo da ridurre i tempi di recupero e provare a rimettere gli sci a metà gennaio, con l’intento di meritarsi la convocazione per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Altro infortunio per l’Italia dello sci alpino: fuori Giovanni Borsotti, Olimpiadi lontane

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA: fuori Odermatt, guida Brennsteiner. Borsotti migliore degli azzurri

Leggi anche: Sci alpino, infortunio per Corinne Suter: possibile recupero per le Olimpiadi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Altro infortunio per l’Italia dello sci alpino: fuori Giovanni Borsotti, Olimpiadi lontane - Giovanni Borsotti si è fatto durante un allenamento svolto un paio di giorni fa dunque non prenderà parte al gigante dell'Alta Badia, prova valida per la ... oasport.it