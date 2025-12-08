Pagelle gigante Beaver Creek 2025 | Vinatzer mostra il suo potenziale Borsotti pensa alle Olimpiadi

PAGELLE GIGANTE BEAVER CREEK 2025. Domenica 7 dicembre  Alex Vinatzer, 9: ottavo a Soelden, quinto a Copper Mountain, secondo oggi a Beaver Creek. Con l’arrivo di Mauro Pini, già allenatore di Petra Vlhova, sembra aver impresso una svolta importante alla sua carriera, almeno in gigante. Finalmente sta mostrando quanto grande sia il suo potenziale, sino ad ora colpevolmente non sfruttato a dovere. Dopo aver disputato una prima manche solida, si è letteralmente scatenato nella seconda, con movenze da gigantista navigato. Peccato che abbia vistosamente alzato il piede dall’acceleratore nel finale, forse per il timore di non compromettere tutto con un errore: lì ha lasciato quei 3 decimi che gli avrebbero consegnato la vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

