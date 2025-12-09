Femminicidio di Ilaria Sula la Sapienza ammessa come parte civile al processo

La terza Corte di assise del Tribunale ordinario di Roma ha deciso di ammettere la Sapienza come parte civile nel processo per il femminicidio di Ilaria Sula, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato Mark Samson che studiava Statistica proprio nell’ateneo di piazzale Aldo Moro.Polimeni: “Sapienza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

femminicidio ilaria sula sapienzaSapienza parte civile a processo per Ilaria Sula, rettrice 'segnale importante' - La Terza Corte di Assise del Tribunale Ordinario di Roma ha ammesso l'università La Sapienza quale parte civile nel processo per il femminicidio di Ilaria Sula. ansa.it scrive