Femminicidio di Ilaria Sula la Sapienza ammessa come parte civile al processo
La terza Corte di assise del Tribunale ordinario di Roma ha deciso di ammettere la Sapienza come parte civile nel processo per il femminicidio di Ilaria Sula, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Mark Samson che studiava Statistica proprio nell'ateneo di piazzale Aldo Moro.
Processo per il femminicidio di Ilaria Sula. L’ipotesi della premeditazione
Ilaria Sula, chiesti 2 anni per la madre di Mark Samson: lo avrebbe aiutato a occultare il femminicidio
Ilaria Sula, chiesti 2 anni per la madre di Samson: lo avrebbe aiutato a nascondere il femminicidio
LA SERATA | Arte, musica e poesia a Scalea: «Ricordiamo Ilaria Sollazzo e tutte le vittime di femminicidio» - facebook.com Vai su Facebook
Sapienza parte civile a processo per Ilaria Sula, rettrice 'segnale importante' - La Terza Corte di Assise del Tribunale Ordinario di Roma ha ammesso l'università La Sapienza quale parte civile nel processo per il femminicidio di Ilaria Sula. ansa.it scrive
