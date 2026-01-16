Inizia il processo per l’uccisione dell’orsa Amarena | la Lega Antivivisezione ammessa come parte civile

Il 31 agosto 2023, l’orsa Amarena, simbolo del Parco nazionale d’Abruzzo, è stata uccisa con un colpo di fucile. Di fronte a questo grave episodio, la Lega Antivivisezione ha ufficialmente ammesso la propria costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario avviato per fare luce sulla vicenda. La notizia segna un passaggio importante nel percorso di giustizia e tutela degli animali selvatici.

Era la sera del 31 agosto 2023 quando l’orsa Amarena, simbolo del Parco nazionale d’Abruzzo, fu uccisa con un colpo di fucile. Lunedì 19 gennaio alle 9 al tribunale di Avezzano si aprirà il processo che vede come unico imputato Andrea Leombruni chiamato a rispondere di uccisione di animale e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Processo Falesia a Camerota, la Fondazione Vassallo ammessa parte civile Leggi anche: Femminicidio di Ilaria Sula, la Sapienza ammessa come parte civile al processo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fuori telecamere e microfoni dal processo sul naufragio di Cutro. Riprese consentite solo “a udienza conclusa” Naufragio di Cutro, il 30 gennaio inizia il processo per i mancati soccorsi, alla sbarra uomini della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Ma - facebook.com facebook Oggi inizia il processo d’appello contro Marine Le Pen x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.