Il ricco programma del ' Carlevà dea Spèza' una tradizione iniziata nel 1869

Il Carnevale della Spezia, noto come 'Carlevà dea Spèza', torna nel 2026 con una lunga tradizione che risale al 1869. L'evento si svolgerà domenica 8 febbraio, coinvolgendo tutta la città con sfilate, giochi e intrattenimenti pensati per bambini e famiglie. Un appuntamento che celebra la cultura locale e la storia della manifestazione, offrendo un'occasione di aggregazione e divertimento per tutta la comunità.

La Spezia, 26 gennaio 2026 – Tutto pronto per il ' Carlevà dea Spèza ', il carnevale spezzino edizione 2026, la tradizionale manifestazione che vanta una storia che risale al 1869 e che anche quest'anno animerà, domenica 8 febbraio, il cuore della città con sfilate, giochi e intrattenimenti, dedicati ai bambini e alle loro famiglie. "Il Carnevale spezzino ha radici lontanissime – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – una tradizione ultracentenaria che l'amministrazione comunale vuole continuare a portare avanti coinvolgendo le realtà del territorio. Una manifestazione storica che valorizza la città, ma che rappresenta anche un'occasione di svago e spensieratezza per tutte le età".

