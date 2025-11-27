Il Natale entra nel vivo a Venezia e Mestre con un ricco programma
Il Natale ha ufficialmente acceso la sua magia tra calli, campi, piazze e canali: gli alberi brillano già da giorni, le luminarie avvolgono il centro storico di Venezia, le isole e la terraferma e i suoi quartieri in un abbraccio caldo e scintillante, e l’aria profuma di festa. Con questo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
