Il Natale entra nel vivo a Venezia e Mestre con un ricco programma

27 nov 2025

Il Natale ha ufficialmente acceso la sua magia tra calli, campi, piazze e canali: gli alberi brillano già da giorni, le luminarie avvolgono il centro storico di Venezia, le isole e la terraferma e i suoi quartieri in un abbraccio caldo e scintillante, e l’aria profuma di festa. Con questo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

